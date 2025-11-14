Tidligere PlayStation-sjef avslører hvorfor Sony til slutt bestemte seg for å sørge for at Shenmue 3 ble laget

HQ

Under DevGAMM fikk Gamereactors korrespondent, vår spanske redaktør David Caballero, muligheten til å snakke med den tidligere PlayStation-sjefen Adam Boyes (nå sjef for Vivrato). Han var til stede da Shenmue 3 ble annonsert, og vi benyttet anledningen til å spørre ham om han hadde noen anekdoter eller historier fra den tiden å dele.

Boyes svarte at noe av det viktigste han lærte på PlayStation, var at "noen ganger er det vanskelig å forstå hva publikum liker." Derfor var han nøye med å støtte teamet sitt i å finne ut hva utviklerne virkelig brenner for:

"Så to av de tingene jeg er mest stolt av, er for det første at alle i teamet for utvikler- og utgiverrelasjoner, og også i markedsføringsteamet, følte seg veldig bemyndiget til å finne ting som de elsker."

Sosiale medier var fortsatt ikke på langt nær så store på den tiden, men Boyes innså snart hvilket kraftfullt verktøy det kunne være, noe som bringer oss til en annen viktig ting han lærte :

"Og det andre vi lærte, var at sosiale medier på den tiden var et nyttig verktøy. Så vi brukte hashtaggen #Buildingthelist, og det var faktisk der Shenmue-prosjektet kom ut av, ikke sant?

Fordi Gio Corsi, han drev tredjepartsproduksjon, og han startet denne fantastiske hashtaggen, og så kunne folk bare stemme hver uke. De fortalte oss hvilke spill de ønsket å se på listen, og listen vokste og utviklet seg."

Og som du kanskje kan gjette, var det mange som savnet Shenmue. Boyes fortsetter med å forklare hva som skjedde :

"Og så jo mer og mer Shenmue nærmet seg oss, og folk snakket om Yu Suzuki. Jeg husker at jeg hadde en liten prat med Phil Spencer etter at vi hadde annonsert Shenmue 3, og han sa: "Gratulerer med samarbeidet med Yu Suzuki. Så det var veldig hyggelig å kunne jobbe med ham og bringe hans visjon til mainstream.

For jeg tror det er det som er greia. Noen mennesker trenger bare støtte, og jeg tror det er viktig i vår bransje å støtte arven og historien, men også innovatørene og fremtidens tenkere."

Shenmue 3 ble utgitt i 2019 for både PC og PlayStation 4. Dessverre ble det ikke det bejublede comebacket mange hadde håpet på, men det viser likevel at stemmen din og andres stemmer definitivt kan bli hørt, selv midt i støyen fra sosiale medier.