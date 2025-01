Tidligere Playstation-sjef: Bloodbornes PC-versjon blir holdt tilbake av Miyazaki selv

HQ

Det er ingen hemmelighet at fansen skriker etter en nyinnspilling eller i det minste en PC-versjon av Bloodborne, og tidligere PlayStation-sjef Shuhei Yoshida har en teori om hvorfor spillet fortsatt bare er tilgjengelig på PlayStation 4.

Yoshida forklarer at Hidetaka Miyazaki, spillets skaper, har en så dyp og personlig kjærlighet til Bloodborne at han ikke vil at noen andre skal ta seg av spillet. Miyazaki ønsker rett og slett å gjøre arbeidet selv for å sikre at alt blir gjort riktig, men den ekstremt tettpakkede timeplanen hans skaper problemer, og han har rett og slett ikke tid. I et intervju med Kinda Funny Games sa Yoshida :

"Jeg har bare min personlige teori til den situasjonen. Jeg forlot førsteparten, så jeg vet ikke hva som skjer, men teorien min er fordi jeg husker at Miyazaki virkelig, virkelig elsket Bloodborne, du vet hva han skapte, og så tror jeg han er interessert, men han er så vellykket og han er så opptatt, så han kan ikke gjøre det selv, men han vil ikke at noen andre skal røre ved det. Så det er min teori, og PlayStation-teamet respekterer hans ønske."

Dette kan godt forklare hvorfor en PC-port eller remaster av Bloodborne fremdeles ikke har blitt en realitet, slik at vi fans bare må fortsette å drømme og håpe.

Vil du se en PC-port eller nyinnspilling av Bloodborne?