Tidligere PlayStation-sjef: Det bør bare være én konsoll

Shawn Layden er ingen nybegynner, og når det gjelder spillindustrien, vet han stort sett hva han snakker om. Han var tross alt sjef for PlayStation mellom 2014 og 2019, og har for tiden en rolle som strategisk rådgiver for Tencent Games.

Nylig deltok Shawn i en diskusjon på IGN Live (takk, GamesRadar) der temaet var bransjens ve og vel, og der den tidligere PlayStation-sjefen benyttet anledningen til å dele noen interessante meninger. Han mener at spillindustrien bør standardiseres, og at konsollkrigen må ta slutt.

"Xbox, PlayStation, high-end PC, det er nesten på et platå der alt er likt, de er stort sett de samme. Vi ville vært i en bedre verden hvis vi kunne komme ned til én standard hjemmekonsollteknologi som vi kunne komme sammen om, og få denne plattformkrigen ut av veien."

Layden nevnte at bransjen absolutt vokser når det gjelder inntekter, men at antallet solgte konsoller har nådd et platå på rundt 250 millioner enheter, og at det ikke ser ut til å vokse utover det.

"Hvis du ser på konsollenes historie, har den globale installasjonsbasen i noen av disse generasjonene aldri steget over 250 millioner. Det var en gang da Wii kom ut, og takket være Wii Fit ble det solgt 20 millioner ekstra enheter fordi alle trodde de kunne gå ned i vekt. Men det var ikke bærekraftig, og det brøt sammen, og vi er fortsatt i den 250 millioner totale installasjonsbasen av aktive konsoller."

Er du enig i det Layden sier, bør bransjen standardiseres med bare én konsoll?