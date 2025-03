Tidligere PlayStation-sjef innrømmer at Sonys fokus på live-service var en medvirkende årsak til at han sluttet

HQ

Det var svært delte meninger blant fansen om den tidligere PlayStation-sjefen Jim Ryan, og det ble ofte rettet hard kritikk mot hans eksplisitte tilnærming til såkalte live service-titler. Disse er sjelden det spillerne selv ønsker, og blir ofte ondsinnet beskrevet som like mye nettbutikk som spill.

Ryans strategi gikk hardt utover Sonys tradisjonelle enspillertitler og har ført til alarmerende tomme utgivelseslister de siste årene, mens live-tjenestesatsingene ser ut til å feile stort eller bli kansellert. En person som ikke var tilhenger av dette, er den tidligere og langt mer populære PlayStation-sjefen Shawn Layden (ansvarlig for nesten hele PlayStation 4-æraen og oppkjøpet av Insomniac, blant annet), som forlot Sony i 2019.

I et intervju med podcasten Save State Plus sier Layden nå at Sonys ønske om å fokusere mer på live-tjenester var en medvirkende faktor til hans avgang (transkribert av Kotaku) :

"For å være ærlig, du vet, selskapet tok noen strategiske beslutninger om hvor de ønsker å ta plattformen i fremtiden med stor vekt på spill som en tjeneste, live-service-spill, abonnementsformler, tilbakevendende inntekter, og hva ikke, og det var på en måte ikke mitt styrehus."

Layden fortsatte med å fortelle hva slags spill han ville ha foretrukket å lage, og uttalte følgende om å forlate etter 32 år i selskapet :

"Jeg lager bare ting som God of War og Spider-Man og Last of Us og Uncharted [og] Horizon. Jeg hadde ikke visjonen eller energien til å prøve å, du vet, ta det til dette nye området med live-service-spill, så alt tatt i betraktning virket det som et godt tidspunkt å trekke seg tilbake etter 32 år i Sony."

I dag virker Sony fast bestemt på å trappe ned på satsingen på live-tjenester, og av de tolv spillene Jim Ryan bekreftet var på trappene i 2022, har nesten alle blitt kansellert eller har en usikker fremtid (titlene er oppført på Resetera). Det tar imidlertid tid å endre en strategi, og i en tid der det ofte tar omtrent fem år å lage et stort spill, vil dette først bli virkelig merkbart rundt 2030.

Hvordan ser du på Shawn Laydens strategi, kontra den Sony valgte med Jim Ryan?