Tidligere PlayStation-sjef: "Konsollen blir irrelevant i neste generasjon"

En av de mest fremtredende og kjente tidligere PlayStation-ledere er Shawn Layden, og det er takket være ham at Sony nå eier Insomniac Games. Han forlot selskapet i 2019, men har blitt værende i spillverdenen og er ofte en interessant og frittalende stemme i bransjen.

Nå har han et interessant syn igjen, og mener at vi nærmer oss punktet der konsollene blir irrelevante. Vi har høyst én, eller maksimalt to generasjoner igjen før de har utspilt sin rolle, sier han i et svært interessant intervju med Eurogamer:

"Jeg tror vi er ved et punkt der konsollen blir irrelevant i neste... om ikke neste generasjon, så definitivt i neste generasjon."

Årsaken er at Layden ikke tror konsollene kommer lenger. De er nå likeverdige når det gjelder ytelse, og innovasjonene består av ting som ofte krever en ekstremt god TV for i det hele tatt å dra nytte av. Skrittene i dag er veldig små, og han sier at vi "ikke kommer til å se et nytt hopp fra PS1 til PS2 i ytelse - vi har på en måte nådd maks der".

Layden fortsetter med å forklare at det i dag ikke er noen forskjell mellom konsollene, som til og med er laget av de samme komponentene fra samme selskap. De utvikler seg rett og slett ikke lenger, forklarer han:

"Vi er på et punkt nå der innovasjonskurven på maskinvaren begynner å nå et platå, eller toppen. Samtidig betyr standardiseringen av silisiumet at når du åpner en Xbox eller PlayStation, er det stort sett det samme brikkesettet. Alt er bygget av AMD. Hvert selskap har sitt eget operativsystem og sin egen hemmelige saus, men i bunn og grunn [er det det samme]. Jeg tror vi er ganske nær [den] endelige spesifikasjonen for hva en konsoll kan være."

Hva tror du, er Layden inne på noe? Vil det fortsette å være viktig å lansere maskinvare som bare kan spille enkelte selskapers titler, selv om de i bunn og grunn bare er de samme med nye komponenter som ikke tilfører så mye mer enn høyere oppløsning og høyere bilder per sekund?