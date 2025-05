Tidligere PlayStation-sjef sier at stigende spillpriser "kom til å skje før eller senere"

HQ

Etter at han nylig trakk seg tilbake fra PlayStation, har den tidligere sjefen for det blå laget, Shuhei Yoshida, delt innsikt og meninger om spillbransjen, og han blir ofte intervjuet for å dele litt visdom han har fått i løpet av sin strålende karriere.

I et intervju med PlayStation Inside (det samme intervjuet der han fortalte hvordan han reddet Gran Turismo), snakket Yoshida litt om fremtiden for spillpriser, ettersom det ser ut til at 80 dollar vil være den nye standarden i nær fremtid.

"Jeg tror det kom til å skje før eller senere, kanskje ikke fra Nintendo, men det kom til å skje til slutt," sa han. "Vi lever i en kontrastfylt tid, der inflasjonen er reell og betydelig, men folk forventer at spill som er stadig mer ambisiøse og derfor dyre å utvikle, skal koste det samme. Det er en umulig ligning."

"Hver utgiver eller produsent setter selvfølgelig prisen på spillene sine, men til syvende og sist er det produksjonskostnadene som er kjernen i saken," fortsatte Yoshida, og understreket at når produksjonskostnadene stiger, stiger også prisene på spillene.

Likevel er det en vanskelig pille å svelge for mange forbrukere, som nå vil måtte stille spørsmål ved om de har råd til å kjøpe den nyeste utgivelsen mer enn noen gang før.