Tidligere PlayStation-sjef sier Sonys PC-lanseringer er avgjørende for å holde AAA-utviklingen i live

For snart to måneder siden begynte det å dukke opp rapporter som hevdet at Sony vurderte å drastisk redusere sine PC-utgivelser av PlayStation-spill. Fremfor alt ble det sagt at enspillertitler var i faresonen. Men uansett hvordan man ser på det, betyr dette færre potensielle kjøpere og følgelig muligens lavere inntekter.

Nå kommenterer den tidligere Sony- og PlayStation-sjefen Shuhei Yoshida, som forlot Sony i 2024 etter 31 år, denne avgjørelsen, og han er ikke overbevist om at det er den rette veien å gå. I et intervju med Back Pocket sier han :

"Da jeg jobbet på spillutviklingssiden hos PlayStation, fikk vi ikke lov til å bringe AAA-spillene våre til andre plattformer som PC. Men etter hvert som omfanget av spillutviklingen og investeringene ble større og større, virket det logisk for meg at de i PS5-generasjonen begynte å flytte de store spillene sine til PC."

Selv om det kan ha vært noen fans som har klaget, tror ikke Yoshida at PC-spillene har påvirket PlayStation-salget i det hele tatt, og han mener at de ekstra inntektene har bidratt til å finansiere nye spill :

"Noen få forbrukere klager når de ser at PlayStation-førstepartsspill blir portert til PC, men jeg tror ikke det har påvirket adopsjonen av PlayStation-maskinvare som PS5 på noen som helst måte. Å gi ut spill på PC etter et par år må ha bidratt til å tjene inn investeringene i disse storbudsjettsspillene og hjulpet teamet og selskapet med å reinvestere pengene i de nye spillene. Så fra et forretningsmessig synspunkt tror jeg det var fornuftig."

Det skal bemerkes at Sony selv ikke har sagt noe om å redusere PC-utgivelser, selv om kilden er så pålitelig som det blir i tilfeller som dette, da Jason Schreier regnes som veldig pålitelig og sjelden tar feil.

Men hvis de går ned denne veien, sier Yoshida, "det kommer til å bli interessant hvordan de er i stand til å opprettholde investeringen i de store budsjettspillene på førstepartssiden."

Hva er ditt syn på det? Bør Sony kutte ned på PC-spill, eller er dette en vinn-vinn-situasjon for alle?