Tidligere PlayStation-sjef: "Sony kan helt klart ikke gjøre det samme som de har gjort med PS6"

Vi har rapportert ganske mye om spesielt den neste Xboxen den siste tiden, og både svært pålitelige innsidere og Microsoft selv har gitt næring til ryktene om at det vil bli en utrolig kraftig maskinvare. Men PlayStation 6 er også på vei, og det går rykter om den også.

En person som rimeligvis burde ha en viss innsikt, er tidligere PlayStation-sjef Shuhei Yoshida, som i lang tid ledet blant annet Sony Worldwide Studios. Han forlot imidlertid Sony tidligere i år og står derfor nå friere til å uttrykke sine meninger om bransjen på en annen måte, og det var nettopp det han gjorde i et Skill Up-intervju (takk Eurogamer), der han sa at Sony ikke kan fortsette som før med PlayStation 6 :

"Jeg har null du vet informasjon om merkevaren deres, men det er tydelig at de ikke kan gjøre det samme som de har gjort, øke grafikkraften og tilby avanserte opplevelser. Du vet, de kan kanskje gjøre det, men likevel... det føles som et nisjepublikum akkurat nå."

Han har imidlertid håp om at PlayStations nye, noe yngre ledelse vil gjøre noe nytt.

"Frem til Jim Ryan har det alltid vært vår generasjon, den første generasjonen av PlayStation, som har ledet selskapet. Nå er [Hideaki] Nishino og Hermen [Hulst] en mye yngre generasjon, så de kan gjøre noe disruptivt; de trenger ikke å følge det [selskapet] har gjort. Det er superinteressant hva som er deres neste skritt."

Vi kan bare spekulere i hva dette kan være, men det går mange rykter om en bærbar PlayStation 6, men det kan tenkes at Sony også har andre overraskelser i vente. Så sent som i august sa Sonys senior visepresident Sadahiko Hayakawa at "vi beveger oss bort fra en maskinvaresentrert forretningsmodell og over til en plattformvirksomhet som utvider fellesskapet og øker engasjementet", noe som muligens kan gi ledetråder til hva selskapet har i tankene for neste generasjon. Uansett har Yoshida full tillit :

"Sony og Mark Cerny, de er så briljante når det gjelder å designe og utforme, skape systemer som folk virkelig kan ha glede av. Forhåpentligvis har de kokt sammen noe som vi ikke vet om."