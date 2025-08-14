Tidligere PlayStation-sjef synes ikke Game Pass er inspirerende for utviklere

HQ

Er Game Pass bra? Er Game Pass dårlig? Mange har mange meninger om abonnementsmodellen, og selv om det ser ut til å være et overveldende godt tilbud for mange forbrukere, er de i bransjen fortsatt uenige om hvordan det påvirker utviklere som lager spill.

I en samtale med Gamesindustry.biz mener tidligere PlayStation-sjef Shawn Layden at Game Pass-modellen kan tjene til å gjøre utviklere "lønnsslaver". Selv om det kan være lønnsomt fra et utøvende synspunkt, er det ikke sikkert at det inspirerer utviklere til å lage det beste spillet de kan.

"Det virkelige problemet for meg når det gjelder ting som Game Pass, er om det er sunt for utvikleren?" spør Layden. "De skaper ikke verdi, legger det ut på markedet og håper at det eksploderer, med overskuddsdeling, overtidsbetaling og alle de fine tingene. Det er bare: "Du betaler meg X dollar i timen, jeg har laget et spill til deg, her, legg det på serverne dine. Jeg tror ikke det er særlig inspirerende for spillutviklere."

Layden innrømmer at Game Pass og lignende tjenester kan hjelpe mindre team med å bli lagt merke til med spillene de lager, men for større studioer er disse modellene kanskje ikke den mest kreative fremtiden for spill.

Er du enig i Laydens kommentarer?