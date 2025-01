Tidligere PlayStation-veteran Shuhei Yoshida sier Sony trenger remastere for å fortsette å lage enspiller-spill

HQ

Sony har fått en del kritikk for sine nyutgivelser av nyere spill. Enten det er den fjerde nye versjonen av The Last of Us, eller en annen tung hitter som blir utgitt på PC, kan disse "nye" versjonene av allerede utgitte spill gi noen morsomme oppdateringer, men noen fans vil heller bare få helt nye spill.

Ifølge PlayStation-veteranen Shuhei Yoshida, som nettopp har avsluttet en 31 år lang karriere i selskapet, trenger Sony imidlertid at du kjøper disse remasterne mer enn du kanskje tror. "Enkeltspillerspill koster nå så mye," sa han til Kinda Funny Gamescast. "Så de trenger ekstra inntekter ved å gjøre remastere og portere til PC for å kunne gjøre det."

Med prosjekter som koster så mye, er hver større utgivelse fra et selskap som Sony på en måte et sjansespill. Hvis den satsingen går i vasken, slik et bestemt live-service-prosjekt gjorde i fjor, vil et selskap som Sony begynne å se på tryggere satsinger, som for eksempel en remaster av et spill som allerede har en etablert fanbase.