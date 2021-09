Tidligere PlayStation-sjef sluttet på grunn av utbrenthet

HQ

Siden det allerede hadde gått rykter om en maktkrig innad i PlayStation tok det virkelig fyr da PlayStation-presidenten Shawn Layden plutselig sluttet for to år siden. Både Layden og PlayStation har vært ekstremt tause om saken siden den gang, men nå åpner førstnevnte seg litt.

I et intervju med Jason Schreier fra Bloomberg hevder Layden at han begynte å bli utbrent etter alle årene hos Sony og i denne intense industrien. Derfor følte han visstnok at tiden var inne for å slippe til yngre krefter.

Da er det vel passende at han i disse dager jobber for Streamline Media Group, et spillselskap som blant annet ønsker å bringe mer varierte spill til spillindustrien i stedet for det økende fokuset på oppfølgere og de mest populære sjangerene som FPS og rollespill.