Tidligere Premier League-dommer David Coote får betinget fengselsstraff for å ha hatt et uanstendig bilde av et barn

Den tidligere engelske dommeren David Coote har fått en betinget dom på ni måneders fengsel etter å ha erkjent straffskyld for å ha tatt et uanstendig bilde av et barn.

Coote, en tidligere Premier League-dommer mellom 2018 og 2024, som også jobbet med FIFA mellom 2020 og 2022, ble suspendert av Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) i november 2024 etter en video der han snakket nedsettende om daværende Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Coote var også mistenkt for kampfiksing, og det ble funnet en annen video der han tilsynelatende sniffet kokain. Han fikk sparken fra fotballforbundet i desember 2024 og ble senere utestengt fra UEFA i februar 2025.

Disse tidligere anklagene førte til at videoen ble funnet på den bærbare datamaskinen hans da politiet ransaket huset hans i februar 2025. Politiet fant en usømmelig video med en 15 år gammel gutt. Coote var fornøyd med å ha gjort seg skyldig i forbrytelsen "å lage et uanstendig bilde av et barn", som juridisk sett refererer til aktiviteter som nedlasting, deling eller lagring av bilder eller videoer som inneholder overgrep.

"Du hadde blitt filmet mens du kom med kommentarer om den daværende manageren i Liverpool Football Club. De nåværende anklagene er ikke relatert til det, men de førte til at politiet kom hjem til deg i februar i fjor", sa dommer Nirmal Shant i dag (via BBC). Hun sa at han hadde "et spektakulært fall fra nåde", og minnet ham om at utgangspunktet for et slikt lovbrudd er ett års fengsel, med en strafferamme på mellom 26 uker og tre år.

Coote slipper fengsel med mindre han begår et nytt lovbrudd i løpet av de neste to årene, men han må utføre 150 timers samfunnsarbeid og får en ordre om forebygging av seksuell skade som varer i 10 år.