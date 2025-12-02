Tidligere Premier League- og England-stjerne "fra 2010-tallet" arrestert på flyplassen på grunn av voldtektsanklager

HQ

Den britiske tabloidavisen The Sun har publisert at en tidligere fotballspiller fra England og Premier League er arrestert mistenkt for voldtektsforsøk, selv om de ikke har lov til å avsløre navnet. Førstnevnte ble "diskret trukket til side av Border Force" i passkontrollen på Stansted flyplass i London, og ble løslatt mot kausjon frem til februar 2026 i påvente av videre etterforskning.

Ifølge de svært få opplysningene som foreligger, var han etterlyst på grunn av en påstand om voldtektsforsøk fra sin tidligere partner, noe som skal ha skjedd for flere år siden.

Det finnes ingen informasjon om identiteten til den tidligere fotballspilleren, som "har vært ganske synlig i offentligheten den siste tiden", ifølge en kilde. De sa bare at han "spilte for England på 2010-tallet", noe som utløste spekulasjoner på sosiale medier, men så langt har navnet hans ikke blitt avslørt.