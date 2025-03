Den tidligere Real Madrid- og Manchester City-spilleren Danilo uttrykker bekymring for fotballspilleres mentale helse

HQ

Danilo, en 33 år gammel brasiliansk spiller, har reflektert over sin fruktbare karriere i et langt intervju med The Guardian, der han hyller Pep Guardiola som den mest innflytelsesrike skikkelsen i karrieren - "han utdanner spillere. Hvis jeg hadde møtt ham før, ville han ha gjort livet mitt mye enklere", og sa at han led under mye press mens han spilte i Real Madrid.

Midtstopperen har hatt en svært vellykket karriere, og har spilt over hele Europa: Porto, Real Madrid, Manchester City og Juventus, og har vunnet trofeer i alle disse klubbene, inkludert to Champions League-titler, to Premier League-titler og en Serie A-tittel. Etter seks år i Juventus valgte han å forlate klubben i januar 2025 og flyttet til Flamengo, en retur til Brasil for det som sannsynligvis blir slutten på karrieren, ettersom han ikke ønsker å fortsette å spille til han er 40 år, og planlegger å studere psykologi når han legger støvlene på hylla.

Danilo er svært kritisk til sosiale medier: "Uansett hvor moden du er, ønsker du å bli akseptert. Og sosiale medier er et giftig miljø på alle nivåer", og han angrer til og med på at han kjøpte en dyr bil tidlig i 20-årene for å "passe inn" med resten av spillerne, på grunn av det sosiale presset. Han virker overraskende moden nå til å være en toppfotballspiller, noe som reiser spørsmål om mental helse blant fotballspillere som ingen ser ut til å stille.

Noe av grunnen til at han ønsker å studere etter fotballen, noe som er nesten uhørt for fotballspillere, er presset han opplevde i Real Madrid, der han ble utsatt for mye kritikk og press fordi han ikke følte at han levde opp til investeringene som ble gjort i ham. "Jeg led så mye at jeg søkte psykologisk hjelp. Det var tider da det virket som om jeg ikke kunne huske hvordan jeg skulle spille fotball lenger".

Han beskrev seg selv som "et gissel for kritikk, for sosiale medier" og klaget over mangelen på psykisk helsehjelp i fotballklubber ("de bryr seg ikke om mennesket, vi må menneskeliggjøre fotballen mer"), noe som er en av grunnene til at mange unge, talentfulle spillere ikke lykkes i karrieren og bukker under for presset: "Jeg skal si det veldig rett ut: Klubbene vil først gjøre noe når de innser den økonomiske skaden de blir rammet av. Når klubbene innser hvor mange spillere de mister på grunn av emosjonelle og psykologiske problemer, vil de tenke seg om to ganger og begynne å investere, fordi det er teknisk og økonomisk verdifullt for laget."

I 2020, under pandemien, opprettet Danilo faktisk et prosjekt kalt "Voz Futura" for å inspirere til debatt og tilby emosjonell støtte til alle. Nåtiden hans er imidlertid fortsatt på banen, og med sin retur til Brasil håper han å "komme nærmere det brasilianske folket, fansen" og forhåpentligvis få en plass i VM 2026.