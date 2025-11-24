Tidligere Red Bull Racing-sjef Christian Horner kan havne hos Aston Martin, ifølge rapporter

HQ

Christian Horner, tidligere Red Bull-sjef, som fikk sparken i juli i fjor på grunn av maktkamper i Formel 1-teamet - og muligens anklager om uredelig oppførsel - kan snart vende tilbake til sporten som teamsjef for Aston Martin. Dette vil i så fall bety at Horner erstatter Andy Cowell, som ble utnevnt i juli 2024, ifølge rapporter fra BBC.

Årsaken til den plutselige utskiftningen av Cowell kan være Adrian Newey. Newey, en legendarisk ingeniør som har vunnet 14 førertitler og 12 konstruktørtitler, som jobbet med Ayrton Senna og som vil bli gjenstand for en dokumentarfilm produsert av Ben Affleck og Matt Damon, ble ansatt av Aston Martin-eier Lawrence Stroll. Det har imidlertid kommet rapporter om at Newey og Cowell har hatt mange krangler og uenigheter.

Adrian Newey er fortsatt en viktig brikke for F1-teamets fremtid: Stroll har investert millioner av dollar for å gjøre Aston Martin til et mer konkurransedyktig team, og Cowell er den mer overflødige brikken i ligningen. Ifølge Motorsport har Newey den høyeste lønnen i selskapet, og har en minoritetsandel.