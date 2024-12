Tidligere Retro Studios-ansatt kaller forholdet til Nintendo "usunt"

HQ

Retro Studios har jobbet eksklusivt med Nintendo i flere tiår, og er nå i ferd med å legge siste hånd på Metroid Prime 4 etter det som ser ut til å ha vært en vanskelig utviklingsprosess.

Men ifølge en tidligere Retro-ansatt er det ikke sikkert at forholdet mellom Retro og Nintendo er helt sunt. Om ikke annet, så har det ikke alltid vært slik. Tidligere World Artist Nate Purkypile fortalte podcasten Kiwi Talkz at forholdet mellom Retro og Nintendo var litt "usunt" under utviklingen av Metroid Prime 3: Corruption.

"Jeg har aldri likt å jobbe med utgivere eller noe, men dette var et helt annet nivå av detaljstyring. Aldri i livet! Jeg mener at hvis du ikke jobber direkte med spillet, så hold deg unna. Du kan gi tilbakemeldinger og veiledning, men jeg synes ikke du skal fortelle utviklerne hva de skal gjøre. Du har ikke den rette konteksten eller innrammingen for å faktisk gi denne kritikken, og jeg synes det er helt feil hvordan ting bør gjøres. Ikke for å si at Metroid ikke ble bra, men det ble ikke bra fordi noen skulderputer ble forskjøvet litt. Jeg synes det er et litt usunt forhold."

Retro har fortsatt å jobbe med Nintendo siden Corruption ble utgitt i 2007 og har levert suksesser. Hva synes du om Purkypiles ord?