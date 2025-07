Tidligere Rockstar-leder: "GTA 7 blir billigere å lage enn GTA 6"

HQ

Grand Theft Auto V GTA 6 ble utgitt i 2013, og vi har ventet på en oppfølger i tolv år. Grand Theft Auto VI kommer i mai 2026, tretten år etter forgjengeren, og forventes å bli det desidert dyreste spillet som noensinne er laget.

Vi tør nesten ikke tenke på Grand Theft Auto VII, og hvis det følger samme mønster, vil det hoppe over hele PlayStation 6/Xbox Next-generasjonen og først bli utgitt på PlayStation 7 og Xbox Nextnext. Men kanskje vi ikke trenger å vente så lenge. Med AI forventes det at kostnader og arbeid effektiviseres.

Rockstar Games' tidligere tekniske leder Obbe Vermeij har flere Grand Theft Auto -titler under beltet, og i et intervju med Kiwi Talks (takk Insider Gaming) sier han at "mesteparten av arbeidet sannsynligvis kommer til å bli erstattet" med AI-teknologi. Han fortsetter med å legge til at "GTA 7 vil være billigere å lage enn GTA 6", selv om han innrømmer at det vil ta lang tid før vi får se om han har rett.

Selv om mange er kritiske til ideen om at spill vil bli utviklet av AI i fremtiden og frykter at det endelige menneskelige preget og kreativiteten vil lide, sier Vermeij at det ikke er noen tvil om hvor bransjen og Rockstar er på vei :

"Jeg tror ikke det kommer til å bli noe større spill enn GTA 6, fordi mye av det kommer til å bli overtatt av AI, enten vi vil det eller ikke. Så jeg tror at disse kunstnerne som bare bygger massive kart eller massive mellomsekvenser, jeg tror at noe av det vil bli overtatt av AI i løpet av de neste fem årene eller så."

Så det virker som om spillutviklingen vil bli optimalisert av kunstig intelligens i fremtiden, men tror du det vil bli like bra hvis kunstig intelligens tar seg av utformingen av verdener, mellomsekvenser og andre elementer?