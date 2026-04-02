Tidligere salgssjef i Nintendo sier Switch 2-prishopp er "uunngåelig"

Med det globale økonomiske klimaet som det er akkurat nå, ser det ut til at vi er inne for litt av en prisøkning for alle ting spillmaskinvare. RAM-situasjonen kan roe seg snart, men skaden er allerede skjedd, med Sony i forrige uke som kunngjorde at PS5 ville øke i pris så tidlig som denne måneden.

Det ser ut til at Nintendo snart kan følge etter. En tidligere salgssjef i Nintendo, kun navngitt som Sean i Kit & Krysta-podcasten, har sagt så mye. I en samtale på internettshowet hevdet han at en prisøkning på Nintendo Switch 2 er så godt som "uunngåelig".

Ting som tollsatser, RAM-priser og til og med oljepriser kan alle påvirke den globale produksjonen og distribusjonen av Nintendo Switch 2 og andre spillkonsoller. "Det ser ut til at tolltariffer kommer til å være her en stund. Inflasjonen er veldig sta, og jeg tror ikke problemene vi ser i Midtøsten med oljeprisen kommer til å hjelpe på det. Faktisk kommer det sannsynligvis til å gjøre inflasjonen verre, og den kommer til å bli værende enda lenger," forklarer Sean.

Nintendo har prøvd å ri av stormen en stund, men det virker uholdbart for Switch 2 å holde seg på dagens pris. Hvis Nintendo kunngjør en prisøkning, må vi se hvor mye det øker kostnadene for en Switch 2 med, og om det kan stoppe kjærligheten folk har for merkevaren.