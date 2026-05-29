Tidligere Sega-sjef: "Sonic-medskaperen er den mest elendige personen jeg noen gang har jobbet med"

Yuji Naka er mest kjent som en av de viktigste skaperne bak figuren Sonic the Hedgehog, samt grunnleggeren av og den første lederen for Sega-studioet Sonic Team. Selve utformingen av figurens design tilskrives imidlertid vanligvis Naoto Ohshima, og i de senere årene har Naka vært mest kjent for tvilsomme forretninger som nesten sendte ham bak lås og slå (selv om han til slutt fikk en betinget dom på fire år, som han fortsatt soner).

Nå har en tidligere Sega-sjef, Mike Fischer, kommentert i et intervju med Sega-16 hvordan det var å jobbe med Naka, og han leverer umiddelbart flengende kritikk, og oppsummerer Sonic-skaperen som følger:

"Han er bokstavelig talt den mest elendige personen jeg noensinne har jobbet med i spill eller noe annet i mitt liv, bare et forferdelig menneske, og det kan du sitere meg på. Som du vet, er han nå også en dømt forbryter."

Fischer jobbet i Sega i mange år, over to perioder, og regnes blant annet som arkitekten bak den skjulte lanseringen av Sega Saturn, som ofte blir sett på som en katastrofal feil. Han sluttet i 1997, men gjorde comeback i 2001 etter Dreamcasts endelikt. Han hevder å ha vært vitne til hvordan Yuji forsøkte å ta æren for andres arbeid og omskrive spillhistorien:

"Jeg var der da Sonic the Hedgehog ble født, og da notatet kom ut, sa de til alle ansatte: 'Vi ønsker å komme opp med den nye maskotfiguren som skal drepe Mario. Vi vil at alle skal komme med en idé. Jeg så dem velge ut vinnerne. Jeg så Yuji Naka stjele æren for det."

Han fortsetter med å gi et spesifikt eksempel i intervjuet på hvordan han mener Naka har tatt snarveier gjennom hele karrieren, og mener at Ohshima, og muligens også andre, burde ha fått mer anerkjennelse for Sonic the Hedgehog :

"Jeg så [Naka] på et tidspunkt gå opp på scenen og motta en pris for livslang innsats for å ha skapt Sonic the Hedgehog. Jeg så ham gi et intervju der han snakket om hvorfor han bestemte seg for å gjøre Sonic blå, og som du vet, var han ikke ansvarlig for noe av det. Det var [Naoto] Ohshima, og Ohshima-san er et av de mest fantastiske og godhjertede menneskene du noensinne vil møte.

Den eneste grunnen til at jeg gikk med på å snakke med fyren som skrev Console Wars var fordi jeg ønsket å sette det hele på plass, og jeg er veldig stolt over at det nå er offisielt ... han var bare så ondskapsfull i forsøket på å omskrive historien. Du vet at Ohshima-san jobbet med Blinx the Cat. Da vi hadde Xbox One-debuten, var han der, og Naka-san var invitert og nektet å sitte på samme rad som Ohshima-san fordi han beskyldte Ohshima-san for å prøve å stjele æren hans."

Neste år vil Naka være en fri mann igjen. Hans siste spill var det kritikerroste Balan Wonderworld fra 2021, der Ohshima også var involvert. Det endte imidlertid med et stort brudd, og Naka fikk sparken av Square Enix et halvt år før det var ferdigstilt. Det er fortsatt uklart om Naka noen gang vil vende tilbake til spillbransjen.