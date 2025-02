Tidligere sikkerhetstjenestemenn i USA etterlyser økt føderal forskningsfinansiering

HQ

En gruppe tidligere amerikanske sikkerhetstjenestemenn, deriblant tidligere forsvarsminister Chuck Hagel, slår alarm om det økende teknologiske gapet mellom USA og Kina (via Reuters).

Mer spesifikt oppfordrer de Kongressen til å øke bevilgningene til vitenskapelig forskning betydelig, særlig ettersom Kina fosser frem på viktige områder som forsvar, kunstig intelligens og kvanteinformatikk.

De er spesielt bekymret for National Science Foundations (NSF) direktorat for teknologi, innovasjon og partnerskap, som har blitt utsatt for betydelige nedbemanninger til tross for at det spiller en viktig rolle når det gjelder å omdanne forskning til militære og økonomiske fordeler.

Gruppen peker på at Kina har gått fra å ligge etter på kritiske teknologier til å bli ledende på de fleste av dem, og advarer om at dette skiftet kan avgjøre det fremtidige utfallet av globale konflikter. Foreløpig gjenstår det å se om Kongressen vil reagere med det hastverket som disse ekspertene etterlyser.