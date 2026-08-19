Tidligere spillregissør for « Tekken 8 gjenforenes med Katsuhiro Harada hos SNKs VS Studio

HQ

Tidligere i år, etter tre tiår hos Bandai Namco med arbeid på Tekken-spillserien, kunngjorde den mangeårige produsenten Katsuhiro Harada sine planer om å forlate den japanske underholdningsgiganten for å gå over til SNK og starte et nytt spillstudio kjent som VS Studio.

Kort tid etter at dette ble kjent, kunngjorde også spillregissøren for Tekken 7 og 8, Kohei Ikeda, at han hadde planer om å forlate Bandai Namco, noe som raskt fikk mange fans til å spørre seg om en gjenforening var i vente.

Det viser seg at denne gjenforeningen faktisk var planlagt, for i et nylig innlegg på sosiale medier har Ikeda avslørt at han har sluttet seg til VS Studio for å fortsette å jobbe sammen med Harada på spillprosjekter.

«Jeg har sluttet meg til VS STUDIO som neste skritt på min reise.

«Å jobbe med spill igjen sammen med to av mine tidligere sjefer føles nostalgisk på mange måter, mens spenningen ved å skape noe helt nytt samtidig gjør hver dag utrolig meningsfull.

«Jeg gleder meg virkelig til å se hva vi kan skape sammen!»

Vi vet fortsatt ikke hva VS Studio jobber med, men bare navnet på selskapet, kombinert med disse store veteranene ved roret, gir grunn til å anta at flere kampspillprosjekter er i vente. Det er uklart når vi får en konkret bekreftelse på dette, men siden studioet nettopp er opprettet, må vi nok vente en stund før noe offisielt blir offentliggjort, spesielt siden selskapet fremdeles ser ut til å være i en rekrutteringsfase.