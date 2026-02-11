Tidligere Square Enix-lagringsfiler gir deg ekstra bonuser i The Adventures of Elliot

HQ

Denne sommeren vil Square Enix prøve noe nytt med HD-2D-konseptet når de lanserer The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Alle tidligere HD-2D-spill har vært turbaserte, men nå blir det et actionrollespill med fokus på tidsreiser.

Square Enix har annonsert at det vil være noen bonuser for alle som har spilt deres tidligere HD-2D-rollespill. Du må ha lagringsfiler fra disse titlene på samme konto som du bruker til å kjøpe The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (bortsett fra Steam, hvor spillet må være i kjøpshistorikken din), og spillene som vil gi deg ekstra innhold er Octopath Traveler 0, Dragon Quest I & II HD-2D Remake, Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster, Various Daylife og Triangle Strategy.

Her er hva du er kvalifisert for hvis du har lagringsfiler fra dem:

Octopath Traveler 0- Øker sverdskaden på fiender med 30 % eller lavere vitalitet med 10 %.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake

Sverdmagikitt "Kritisk treff" - Øker sverdets kritiske treffrate med 6 %.

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

Sverdmagikitt "Modig" - Øker utdelt sverdskade med 10 %. Bruker litt mer utholdenhet i skjoldet når du beskytter.

Various Daylife

Sverdmagikitt "Ekspedisjonsvisdom" - Reduserer ladetiden for sverd med 10 %.

Triangle Strategy

Sverdmagikitt "Counter Stance" - Øker sverdskaden med 10 % så lenge skjoldutholdenheten er 90 % eller mer.

Du kan lese mer om dette på Square Enix' nettsted, inkludert informasjon om hvordan du gjør krav på det du har rett til, på The Adventures of Elliot: The Millennium Tales.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales vil bli utgitt senere i år på PC, PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X.