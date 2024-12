Tidligere Starfield utvikler kritiserer spillets mange lastesekvenser

HQ

Få ting kan gjøre en spiller så rasende som lasteskjermer, og et spill som er fullt av dem, er dessverre Starfield, Bethesdas nyeste prosjekt. Men ifølge en av utviklerne som jobbet med spillet, Nate Purkeypile, burde det ha vært mulig å redusere dem betraktelig, og han forstår ikke hvorfor det ikke ble gjort noe med dem.

Avsløringen kom under et intervju med The Videogamer Podcast der Purkeypile sa :

"Noen av disse lasteskjermene var ikke der da jeg hadde jobbet med det. Det kunne ha eksistert uten dem"

Purkeypile, forlot Bethesda for tre år siden og bemerket at mange av disse lastesekvensene ikke eksisterte i løpet av den tiden han jobbet med Starfield. Han nevner spesielt byen Neon som et skrekkeksempel, og påpeker også at roten til problemet ligger i Bethesdas Creation Engine, som rett og slett ikke er optimalisert for spill av Starfields skala.

Synes du Starfield har for mange lastesekvenser?