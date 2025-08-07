Tidligere Superman -skuespiller Dean Cain skal avlegge ed som ICE-agent

HQ

I forkant av at Superman kom på kino i begynnelsen av juli, var det mye snakk om at filmen var for "woke" fordi den hadde for mye globalt fokus og var for politisk. En del fans var bekymret for at DC-helten var i ferd med å miste sitt amerikanske hjerte, og mange pekte på den ikoniske Superman -taglinen "Truth, Justice, and the American Way" som et eksempel på hva den, på det tidspunktet, ennå ikke lanserte filmen manglet.

En av skeptikerne var Dean Cain, et navn få vil huske selv om han en gang var en Superman skuespiller. Cain var svært tydelig på at filmen var for politisk, noe som helt klart var en malplassert bekymring med tanke på at Superman høyst sannsynlig vil bli den mest innbringende tegneseriefilmen i 2025.

Likevel, med utgangspunkt i Cains dristige kommentarer, har den høyreorienterte skuespilleren nå tatt sin "Truth, Justice, and the American Way"-mentalitet til neste nivå ved å avsløre at han snart vil bli medlem av USAs Immigration and Customs Enforcement Agency (ICE).

I en samtale med Fox News (takk, BBC News) avslørte Cain dette etter å ha opptrådt i en nylig rekrutteringsvideo, der han uttalte følgende :

"Jeg la ut en rekrutteringsvideo i går - jeg er faktisk en edsvoren visesheriff og reservepolitibetjent - jeg var ikke en del av ICE, men da jeg la den ut der ute og du la ut en liten notis i showet ditt, ble det helt vilt.

"Så nå har jeg snakket med noen tjenestemenn i ICE, og jeg vil bli tatt i ed som ICE-agent så snart som mulig.

"Folk må stille opp. Jeg stiller opp. Forhåpentligvis vil en hel haug med andre tidligere offiserer, tidligere ICE-agenter, stille opp, og vi vil nå disse rekrutteringsmålene umiddelbart, og vi vil bidra til å beskytte dette landet."

Med tanke på at Superman som karakter stort sett står for alt ICE ikke er for tiden, er det absolutt et dristig karrierevalg for den tidligere Man of Steel.