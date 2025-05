Tidligere sykkelverdensmester Rohan Dennis dømt for sin kones død

HQ

Rohan Dennis, tidligere verdensmester i sykling, ble tiltalt for dødsfallet til sin kone Melissa Hoskins, også hun olympisk medaljevinner i sykling, i desember 2023. Etter å ha erkjent straffskyld i desember 2024 for å ha skapt "sannsynlighet for skade", ble han dømt til 17 måneders fengsel. Dommen er imidlertid gjort betinget med forbehold om god oppførsel, og han har foreldreretten til barna sine. Han har fått fem års kjøreforbud.

Dommeren ved distriktsdomstolen i Sør-Australia sa at Dennis ikke var tiltalt for å ha forårsaket sin kones død, men at handlingene hans var "farlige" i det som anses som en tragisk ulykke.

Ulykken skjedde 30. desember 2023 i Adelaide. Etter en krangel om huslige problemer satte Dennis seg inn i bilen for å kjøre av gårde. Ifølge dommeren hadde paret, som giftet seg i 2018, blitt enige om at "på grunn av deres målbevissthet", i tilfelle en krangel skulle Dennis dra. Hoskins hoppet imidlertid opp på panseret. Dennis kjørte i omtrent 75 meter i 20 km/t med Hoskins på panseret. Han bremset ned, hun gikk av panseret og åpnet bildøren. Dennis lukket døren og akselererte, noe som førte til at Hoskins falt og pådro seg dødelige skader.

Hoskins' far sa at de ikke hadde tenkt at Dennis skulle i fengsel på grunn av de to små barna paret hadde. "At de skulle miste faren sin ... Jeg tror ikke det ville vært ideelt i det hele tatt. Deres helse og velvære er viktigere enn en periode i fengsel", sa han (via ABC).