Tidligere trener Juan Carlos Ferrero følger ikke Carlos Alcaraz på Instagram rett etter Australian Open

Frykten for at Carlos Alcaraz' nivå skulle bli dårligere etter det plutselige brud det med treneren Juan Carlos Ferrero i slutten av 2025 var ubegrunnet. 22-åringen vant Australian Open og ble den yngste spilleren som har vunnet alle de fire Grand Slam-turneringene.

Alcaraz trenes nå av Samu López, som var en del av Ferreros trenerteam. Ifølge rapportene ga Alcaraz' far Ferrero bare 48 timer på seg til å godta eller avslå en ny avtale som var mye dårligere, og da Ferrero gikk, sa han at han var veldig såret.

Og det faktum at Alcaraz vant en stor tittel rett etter bruddet, en tittel som Alcaraz aldri oppnådde med Ferrero, gjorde ting verre, ettersom lokale medier har funnet ut at Ferrero fjernet seg fra Alcaraz på Instagram rett etter Australian Open.

Spilleren har, i det minste fra nå av, ikke fjernet Ferrero på Instagram. Alcaraz nevnte aldri Ferrero under Australian Open-intervjuene eller feiringen, noe som overrasket noen. Begge har akseptert at det er på tide å gå videre, ettersom Ferrero nå har en ny jobb som mental trener for den spanske golfspilleren Ángel Ayora, men for Ferrero er det sikkert smertefullt å se sin tidligere elev gjennom mange år nå nye høyder uten ham...