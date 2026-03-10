Tidligere Ubisoft-ansatt: "Studioet er nå hatet av store deler av offentligheten"

HQ

Mange av oss husker Ubisoft slik det en gang var. Et team fylt av lidenskap og kreativitet som produserte noen av bransjens mest elskede spill, og som tilsynelatende forvandlet alt de rørte ved til gull i løpet av det første tiåret av det 21. århundret.

Fra Assassin's Creed til Far Cry, Ghost Recon Advanced Warfighter, Splinter Cell, Rayman og Prince of Persia, for å nevne noen. Men de siste årene har dette imaget smuldret opp - og kritikken har vært knusende, ikke bare fra spillere og presse, men også internt.

I et intervju forteller en tidligere Ubisoft-ansatt (som velger å være anonym) om hvordan studioet mistet både retning og tillit, og hevder samtidig at den avskyen mange spillere føler for dem i dag også gjenspeiles internt. Mange av de som jobber der hater aktivt arbeidsplassen sin og kulturen der.

Han sier:

"Det er vanskelig å se for seg at Ubisoft skal gjøre en stor hit igjen. Vanskelig, men langt fra umulig. De er nå hatet av en stor del av publikum for et tiår med skuffende utgivelser, hatet av mange av sine egne utviklere."

Ifølge kilden er problemene i stor grad knyttet til lederskap og tilbakevendende produksjonsproblemer, der selskapet gjentatte ganger ikke har klart å identifisere og bryte de destruktive mønstrene som oppstår gang på gang. I mange tilfeller har konsekvensene falt tilbake på utviklerne selv, mens ansvaret høyere opp i organisasjonen har vært mer diffust.

Han mener imidlertid at selv om det er vanskelig å se for seg at Ubisoft kan snu skuta i dag, spesielt under den nåværende ledelsen, er et comeback mulig. Selskapet har tross alt fortsatt en samling utrolige merkevarer og et vell av talenter.

