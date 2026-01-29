Tidligere Ubisoft Osaka-ansatt klandrer selskapets problemer på "big business syndrom"

HQ

Spør du visse hjørner av internett, stammer de fleste av Ubisofts problemer fra såkalte "DEI"-initiativer - noe som betyr at de praktiserer inkludering, og at historiene deres til tider er sentrert rundt minoritetskarakterer, som for eksempel Yasuke, som fungerer som en klassisk "outsider" i Assassin's Creed Shadows. Denne saken, og flere andre, har skapt en giftig diskurs på nettet, som Ubisoft selv har kommentert flere ganger.

Selv om det er vanskelig å vurdere om det er én bestemt grunn til at selskapet befinner seg i trøblete farvann, har en tidligere Ubisoft-ansatt fra studioet i Osaka et noe annet syn på saken, og avviser at det er disse initiativene som er roten til problemene. I stedet sier vedkommende at problemene stammer fra det de kaller "Big Business Syndrome":

"Nedgangen i markedsførings-/kreative avdelinger skyldtes Big Business-syndromet - noe som kan skje med alle store selskaper. Et eksempel på dette var den altfor lave turnoveren, noe som førte til en klar mangel på senior/ledende ansatte med erfaring fra utvikling av online/mobile/F2P-spill. I tillegg sto de, som et franskspråklig selskap som etablerte filialer utenfor fransktalende regioner for å bygge en global utviklingsstruktur, overfor ledelsesproblemer som er unike for ikke-engelske globale selskaper."

Disse problemene kan være unike for Ubisofts virksomhet i Osaka, og er selvfølgelig bare én persons perspektiv, men mye tyder på at Ubisofts problemer er svært systematiske.