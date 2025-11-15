Tidligere Ubisoft-utviklere snakker ut om kansellert Splinter Cell-prosjekt

HQ

Mange av oss har ønsket oss et nytt Splinter Cell-spill en god stund nå. Og ifølge noen tidligere Ubisoft-ansatte var det et prosjekt for noen år tilbake som kunne ha blitt til noe virkelig fantastisk. I hvert fall til selskapet bestemte seg for å trekke ut støpselet og fokusere ressursene sine andre steder. I et intervju med Bloomberg avslører Nick Herman at han og noen få andre kolleger jobbet med et Sam Fisher-spill tilbake i 2017.

Herman beskriver det som "enormt lovende", og sier at teamet var overbevist om at de hadde noe virkelig stort på gang. Men gleden ble kortvarig da Ubisoft bestemte seg for å skrote hele prosjektet og feie det stille under teppet etter bare noen måneder. Herman fortalte Bloomberg at :

"Jeg var så spent på å være en del av dette og bidra til å revitalisere det, fordi det har ligget i dvale en stund. Og vi trodde vi kunne fortelle en god historie og gjøre noe fansen ville elske. Det var spennende å gå på jobb de første seks månedene, fordi vi trodde vi skulle klare å lage noe virkelig bra. Og så innser du at alle de tingene du bryr deg om, ikke gjør det lenger. Det er en vanlig ting i spill."

Da det til slutt ble klart at Ubisoft ikke hadde noen intensjoner om å la utviklingen gå videre, valgte Herman, Shorette og Lenart å slutte og i stedet starte sitt eget studio.

Lengter du etter et nytt Splinter Cell?