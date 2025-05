Tidligere ukrainsk politiker skutt og drept utenfor skole i Madrid

HQ

Siste nytt om Ukraina . Vi vet nå at en tidligere ukrainsk politiker ble skutt og drept onsdag morgen utenfor den amerikanske skolen i Madrids eksklusive Pozuelo-distrikt, ifølge lokale etterforskningskilder.

Myndighetene mottok en nødmelding klokken 09.15, og de første rapportene tyder på at offeret var Andriy Portnov, en tidligere assistent for den avsatte ukrainske presidenten Viktor Yanukovich. Spanske medier opplyste at han hadde kjørt barna sine til skolen da angrepet skjedde.