Tidligere usette bilder fra Epsteins øy offentliggjort: Her er listen

Demokratene i kontrollkomiteen i Representantenes hus har offentliggjort et nytt sett med fotografier og videoer som viser interiøret på Jeffrey Epsteins eiendom på Little St James. Materialet, som ble tatt i 2020, inkluderer soverom, et rom med masker på veggene, en tannlegestol og personlige gjenstander som ble stående igjen etter at eiendommen ble ryddet.

Offentliggjøringen følger en lov som nylig ble undertegnet av USAs president Donald Trump, og som pålegger justisdepartementet å offentliggjøre offentlige arkiver knyttet til Epstein. Lovgiverne sier at bildene er en del av deres press for bredere åpenhet rundt tidligere etterforskninger av Epstein og hans nettverk.



Les mer: Trump signerer lovforslag som beordrer offentliggjøring av Epstein-filer.



Komiteen sa også at den har innhentet dokumenter fra store banker knyttet til saken, som den planlegger å offentliggjøre snart. I tillegg til alt dette ble det for bare noen timer siden, senere på onsdag, publisert en ny serie på rundt 200 bilder med ytterligere detaljer av de samme rommene og gjenstandene.

Epstein eide to øyer på De amerikanske jomfruøyene, der lokale myndigheter tidligere har påstått at det foregikk omfattende menneskehandel og misbruk, før de inngikk et større forlik med boet hans i 2022. Hvis du vil lære mer, kan du selvfølgelig sjekke ut noen av bildene i videoene nedenfor.