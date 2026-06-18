Tidligere utenriksminister kommer med en knusende vurdering av avtalen mellom USA og Iran
Antony Blinken er ikke akkurat imponert.
Det er lagt et rammeverk for en bredere avtale mellom USA og Iran, noe som tyder på at Hormuzstredet ser ut til å åpne seg. Men, som mange politikere og eksperter påpeker, ser ikke den inngåtte avtalen ut til å love noe som ikke allerede var en realitet før krigen, eller en del av Obamas JCPOA-avtale fra 2015.
Tidligere utenriksminister Antony Blinken var rask til å påpeke dette i en uttalelse på X, hvor han sa følgende:
«Den eneste «prestasjonen» ved våpenhvilen er den sannsynlige gjenåpningen av Hormuzstredet – som var åpent før krigen startet. Og vi skal tilsynelatende betale Iran for å gjøre dette, i form av dispensasjoner for eksport av iransk råolje. Iran har nå vist at de har evnen til å stoppe eller bremse transporten av olje, naturgass, gjødsel og andre viktige produkter som store deler av verden er avhengige av. Fremover vil landet nesten helt sikkert finne måter å kreve inn «avgifter» for sikker gjennomfart, noe som vil bidra til å befeste regimet.»
Han er ikke den første som påpeker dette, men det sies at en mer konkret og omfattende avtale skal forhandles frem i løpet av de neste månedene, som kan spesifisere hvordan Iran vil håndtere Hormuzstredet fremover.