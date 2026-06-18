Tidligere utenriksminister kommer med en knusende vurdering av avtalen mellom USA og Iran

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Det er lagt et rammeverk for en bredere avtale mellom USA og Iran, noe som tyder på at Hormuzstredet ser ut til å åpne seg. Men, som mange politikere og eksperter påpeker, ser ikke den inngåtte avtalen ut til å love noe som ikke allerede var en realitet før krigen, eller en del av Obamas JCPOA-avtale fra 2015.

Tidligere utenriksminister Antony Blinken var rask til å påpeke dette i en uttalelse på X, hvor han sa følgende:

«Den eneste «prestasjonen» ved våpenhvilen er den sannsynlige gjenåpningen av Hormuzstredet – som var åpent før krigen startet. Og vi skal tilsynelatende betale Iran for å gjøre dette, i form av dispensasjoner for eksport av iransk råolje. Iran har nå vist at de har evnen til å stoppe eller bremse transporten av olje, naturgass, gjødsel og andre viktige produkter som store deler av verden er avhengige av. Fremover vil landet nesten helt sikkert finne måter å kreve inn «avgifter» for sikker gjennomfart, noe som vil bidra til å befeste regimet.»

Han er ikke den første som påpeker dette, men det sies at en mer konkret og omfattende avtale skal forhandles frem i løpet av de neste månedene, som kan spesifisere hvordan Iran vil håndtere Hormuzstredet fremover.