Tidligere utvikler hos id Software beskriver nedbemanningene som «et blodbad

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Xbox har trykket på den store reset-knappen, og selv om det kanskje er for å redde virksomheten som helhet, har det gått hardt ut over folks levebrød. Bethesda har blitt hardt rammet av nedbemanningene, og id Software har spesielt mistet minst halvparten av sine gjenværende utviklere, noe som setter fremtiden til Doom-serien i alvorlig fare.

Nå gir en ny rapport fra GamesBeat oss flere detaljer fra noen tidligere ansatte som jobbet hos id Software. En ansatt kalte nedbemanningene «et blodbad», og sa at de ble «overrasket av det. Omfanget av det.»

Daniel Gagne, en UI-kunstner som overlevde nedbemanningene, sa «en enorm mengde briljante, talentfulle mennesker har nettopp mistet jobbene sine.» Det antas at id Software ble særlig sårbart fordi selskapet ikke jobbet med en stor lansering på tidspunktet for nedbemanningene – noe som har spart andre studioer, ettersom Xbox lovet at de ikke ville avlyse noen tidligere annonserte prosjekter.

Det er nå uvisst om id Software vil være i stand til å produsere egne spill, med tanke på at det antas at rundt 73 % av studioets ansatte totalt sett har blitt sagt opp. Mest sannsynlig vil det gå over til støttearbeid, noe som er en trist slutt for en stor FPS-utvikler.