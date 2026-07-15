Tidligere utvikler hos id Software: «Det er ingen fordeler ved å være eid av Microsoft

HQ

Da den tidligere Xbox-sjefen Phil Spencer gjennomførte sine høyt profilerte oppkjøp av utviklere som Compulsion Games, Ninja Theory og Bethesda for fem til ti år siden, ble det sagt at disse studioene ville få større stabilitet og muligheten til å utvikle spill med et betydelig større budsjett enn før.

Mange utviklere har siden sagt at de er fornøyde med oppkjøpene, men etter den siste omfattende nedbemanningsrunden er det klart at langt fra alle er fornøyde. En av dem er en oppsagt ansatt fra id Software, som i en kommentar til Game Developer nå uttaler at det er meningsløst å jobbe for en Microsoft-eid utvikler:

«De ventet ikke engang på å se om produktet ble en suksess før de kvittet seg med teamet. [...] Det er ingen fordeler ved å være eid av Microsoft. Faktisk har de ødelagt enorme verdier som jeg ikke engang tror de er klar over.»

Siden vedkommende ble sagt opp, er det rimelig å anta at vedkommende ikke er spesielt glad i Microsoft av andre grunner også. Man kan imidlertid mistenke at det vil bli vanskeligere for Microsoft å kjøpe opp studioer i fremtiden. Mange vil sannsynligvis huske alt som skjedde med gru, og det er trolig mange hos Xbox Game Studios som ville være enige i disse bekymringene akkurat nå.