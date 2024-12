Tidligere utvikler på Grand Theft Auto kritiserer moderne spillskapere for "day zero patch"-mentalitet

HQ

Mange spill lanseres ikke i den beste tilstanden nå. Det betyr ikke at de ikke kan være fornøyelige, men det betyr at spillerne ofte må vente på at spillene skal få en dag én-oppdatering eller en oppdatering kort tid etter lansering for å fikse åpenbare problemer.

Mange har tatt opp denne nylige trenden, inkludert den tidligere Grand Theft Auto -utvikleren Colin Anderson, som jobbet som lydansvarlig på serien. På Twitter/X (via GamesRadar) hadde han følgende å si :

"Som utvikler savner jeg disiplinen ved å vite at det ikke var noen måte å "fikse" et spill på når det først var produsert. Dagens "Day Zero Patch"-mentalitet oppmuntrer bare til dårlig utviklings- og ledelsespraksis, og det gir også en dårligere kundeopplevelse."

Noen andre utviklere og spillere kom med sine meninger, og var stort sett enige med Anderson. Selv om vi kan ha spill med store ambisjoner i dag, betyr ikke det nødvendigvis at disse ambisjonene vil bli oppnådd, og noen ganger venter folk i årevis før et spill har realisert sin visjon fullt ut.

Hva synes du om dag én-oppdateringsmentaliteten?