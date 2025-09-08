Tidligere utviklere reflekterer over Concords fiasko: Spillerne avskrev det før lanseringEt

HQ

gen og ble raskt et symbol på Sonys og PlayStations tilsynelatende misforståtte satsing på live-tjenester. Fiaskoen kastet også lange skygger over flere kommende prosjekter, ikke minst Bungies Marathon, men også Fairgames.

I den siste episoden av podcasten Life Well Wasted reflekterte tidligere Firewalk-utviklere over hva som egentlig gikk galt. Ifølge dem hadde mange spillere allerede bestemt seg for å forkaste Concord lenge før det kom på markedet - noe de i stor grad skylder på dårlig markedsføring.

"Det er rart at det finnes et publikum som hele tiden vil være begeistret over at noe mislykkes", bemerket en tidligere utvikler.

De pekte også på det stadig mer kyniske og fiendtlige klimaet i spillbransjen, der mange såkalte gamere ser ut til å glede seg over å se store, kostbare prosjekter kollapse - uten å tenke på de personlige og profesjonelle skadene det påfører dem som faktisk har jobbet med spillene.