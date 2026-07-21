Tidligere Valve-forfatter kritiserer PlayStation-boikotten etter dramaet rundt spillplater

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Siden Sony kunngjorde at de ville avslutte produksjonen av fysiske plater for PlayStation-spill fra 2028, har fans og spillere over hele verden protestert mot beslutningen, i et ønske om å bevare fremtiden for fysiske medier. «Left 4 Dead»-forfatteren Chet Faliszek er ikke enig i dette, og vil at forbrukerne skal vite at de har vist Sony at de er interessert i en fremtid som utelukkende er digital.

«Dere, forbrukerne, har tatt et valg, og valget deres er det digitale. Jeg ser stadig slike kommentarer som: ‘Å, de burde bruke minnekort. De burde…’ Akkurat nå, i dag – spillene vi snakker om, er tilgjengelige i butikkene i dag. Brukte spill er tilgjengelige i butikkene i dag, og dere går ikke inn i butikkene og kjøper dem,» sa Faliszek i en YouTube-video (takk, GamesRadar).

Faliszek nevner de digitale plattformene som Steam, mobil og til og med Game Pass, som fortsatt dominerer diskusjonene rundt spillsalg i dag. «Dere som forbrukere har tvunget de store selskapene til å handle, og dere har sagt til dem: ‘Slutt med fysiske utgivelser,’» sa han. Faliszek la til at folk kunne ha sluttet å kjøpe digitale spill for lenge siden, men at de ikke gjorde det fordi det er enklere å kjøpe spill på den måten.