Tidligere Valve-forfatter kritiserer PlayStation-boikotten etter dramaet rundt spillplater
Ifølge Chet Faliszek har forbrukerne tatt sitt valg, og plattformseieren reagerer bare på det.
Siden Sony kunngjorde at de ville avslutte produksjonen av fysiske plater for PlayStation-spill fra 2028, har fans og spillere over hele verden protestert mot beslutningen, i et ønske om å bevare fremtiden for fysiske medier. «Left 4 Dead»-forfatteren Chet Faliszek er ikke enig i dette, og vil at forbrukerne skal vite at de har vist Sony at de er interessert i en fremtid som utelukkende er digital.
«Dere, forbrukerne, har tatt et valg, og valget deres er det digitale. Jeg ser stadig slike kommentarer som: ‘Å, de burde bruke minnekort. De burde…’ Akkurat nå, i dag – spillene vi snakker om, er tilgjengelige i butikkene i dag. Brukte spill er tilgjengelige i butikkene i dag, og dere går ikke inn i butikkene og kjøper dem,» sa Faliszek i en YouTube-video (takk, GamesRadar).
Faliszek nevner de digitale plattformene som Steam, mobil og til og med Game Pass, som fortsatt dominerer diskusjonene rundt spillsalg i dag. «Dere som forbrukere har tvunget de store selskapene til å handle, og dere har sagt til dem: ‘Slutt med fysiske utgivelser,’» sa han. Faliszek la til at folk kunne ha sluttet å kjøpe digitale spill for lenge siden, men at de ikke gjorde det fordi det er enklere å kjøpe spill på den måten.