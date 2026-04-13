Tidligere verdensmester i landeveisritt Óscar Freire arrestert for mishandling i hjemmet, dømt for ærekrenkelser

Óscar Freire, 50 år gammel tidligere proffsyklist, tre ganger verdensmester i landeveisritt (1999, 2001 og 2004), vinner av Milano-Sanremo tre ganger (2004, 2007 og 2010) og syv etapper i La Vuelta a España, har blitt arrestert, siktet for mishandling i hjemmet og senere dømt for mindre ærekrenkelser mot sin kone.

Hun hevder at Freire har kontrollert henne, alltid vet hvor hun er, og fornærmer og trakasserer henne. Ifølge EFE opplyste hun i sin klage til politiet at hun tror han planter mikrofoner på henne. Den tidligere syklisten ble arrestert søndag i Torrelavega (Cantabria).

Ifølge EuropaPress er Freire dømt for ærekrenkelser, til å oppholde seg ni dager i et annet hus enn henne og et besøksforbud på 200 meter i seks måneder.

Freire og kona giftet seg i 2003, er i en skilsmisseprosess og har tre barn, hvorav to av dem er mindreårige.