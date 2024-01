Tidligere Volition-ansatte danner et nytt studio for å jobbe med Clockwork Revolution

HQ

En av Microsofts store overraskelser under sommerens store Xbox Games Showcase var Clockwork Revolution, utviklet av RPG-svartbeltene Inxile Entertainment. Dessverre fikk vi bare se en kort trailer uten gameplay, som imidlertid avslørte et slags steampunk-tema, men det er stort sett alt vi vet.

Dermed kunne man mistenke at spillet ville være langt unna - men det er ikke nødvendigvis tilfelle. Nå melder nemlig Inxile Entertainment at de har fått hjelp til utviklingen av Shapeshifter Games. Hvis navnet ikke høres kjent ut, skal vi ikke klandre deg for det. Vi fikk først vite om studioets eksistens i går, da det ble avslørt at det er en gruppe tidligere Volition-ansatte som har grunnlagt det, og at de jobber med en Xbox-tittel (noe vi rapporterte om).

Og det spillet er tilsynelatende Clockwork Revolution. Dette er hva Inxile skriver :

"Kort tid etter at Volition stengte, fløy vi til Illinois og jobbet med Xbox og den daværende eks-Volition-ledelsen for å sikre dette nye teamet som vår medutviklingspartner. Deres omfattende bransjeerfaring styrker oss ytterligere i arbeidet med å utvikle vårt kommende steampunk-rollespill Clockwork Revolution."

Inxiles studiosjef Brian Fargo jobbet faktisk med Volition allerede på 90-tallet, så han ser på det som en slags lukket sirkel og forklarer at "dette er spesielt for oss på grunn av min lange historie med dem".

Etter Embracers kunngjøring om å legge ned det anerkjente studioet Volition er det selvsagt hyggelig å høre at mange av de berørte utviklerne har grunnlagt et nytt studio, og vi gleder oss virkelig til å se mer fra Clockwork Revolution - noe vi visstnok skal få gjøre "in due time".