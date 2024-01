Tidligere Volition-utviklere går sammen om å skape et nytt studio med fokus på AAA-spill.

HQ

Med alle oppsigelsene som har funnet sted i bransjen den siste tiden, er det et friskt pust å se at et nytt studio faktisk har åpnet dørene. Shapeshifter Games er nettopp dette nye studioet, og det sies at det er en utvikler som ble grunnlagt og består av tidligere ex-Volition-ansatte med mål om å samarbeide "med utviklere og utgivere i verdensklasse om å skape AAA-spill".

Som det står på utviklerens LinkedIn-side, legger Shapeshifter til at de "drar nytte av den dype erfaringen med åpne verdener og karakterbaserte actionspill som de har opparbeidet seg mens de har jobbet med noen av bransjens mest elskede franchiser."

TechRaptor, som først rapporterte om utvikleren, la også til at flere Volition-ledere inntar topproller i selskapet, blant annet Matt Madigan som studiosjef, Rob Loftus som hovedprodusent og Brian Traficante som kreativ leder for franchisen.

I en annen oppføring fra en annen ansatt hos utvikleren står det dessuten at Shapeshifter fokuserer på å bruke Unreal Engine 5, utvikle spill for konsoller og være medutvikler på et prosjekt for Xbox Game Studios. Hvilket prosjekt dette gjelder, er foreløpig ukjent.

Med tanke på at Volition var et av Embracers siste ofre, da det ble lagt ned sommeren 2023, er det flott å se så mange av de berørte utviklerne tilbake på jobb.