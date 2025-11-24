Tidligere Xbox- og Blizzard-sjef sier Valve bør "la tredjeparter bruke SteamOS"

HQ

Helt siden Valve annonserte Steam Machine, har det vært mye spekulasjoner om deres satsing på konsoller. Enhetene vil bli drevet av SteamOS, noe som betyr at de vil være en slags krysning mellom en PC og en konsoll, selv om du selvfølgelig står fritt til å installere Windows på dem.

For de som ønsker å sjekke ut SteamOS, er Steam Decks allerede tilgjengelig, og med litt flikking hjemme er det mulig å installere det på annen maskinvare (om enn med blandede resultater). Men den tidligere Xbox- og Blizzard -sjefen Mike Ybarra er ikke fornøyd med dette, da han mener Valve taper penger på å ikke tilby SteamOS på flere typer maskinvare. På X skriver han :

"Kjære @valvesoftware, vær så snill å la tredjeparter bruke SteamOS og lage HW med mange forskjellige konfigurasjoner. SteamOS vil ta av, og butikkinntektene dine vil bare øke."

Ybarra mener også at neste Xbox bør kjøre SteamOS, selv om han anser dette som usannsynlig :

"Dette er hva Xbox burde gjøre, forresten. Men de vil sannsynligvis bli tvunget til å presse Windows med AI, co-pilot, team og mer. De kunne gjøre det GREAT hvis de omfavnet SteamOS på HW."

Det virker ikke helt usannsynlig at Valve etter hvert vil åpne opp SteamOS, men det anses fortsatt som nesten utenkelig at Microsoft vil gjøre det med den neste Xboxen (som ryktes å være en hybrid mellom en konsoll og en PC).