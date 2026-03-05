Tidligere Xbox-sjef sier at Valve skremmer Sony mer enn Xbox gjør

HQ

Det har vært mye snakk og rykter de siste dagene om at Sony angivelig har omprioritert sin tilnærming til eksklusive spill og vil slutte å gi ut singleplayer-titler for PC. Noen har spekulert i at dette skyldes bekymringer rundt ryktene om at den neste Xboxen vil være en hybridkonsoll som kan kjøre Steam, noe som vil gjøre det mulig å spille Sonys eksklusive PlayStation-spill også på Xbox.

En person som imidlertid ikke virker helt overbevist av denne teorien, er Mike Ybarra, tidligere en av topplederne i Xbox-divisjonen, etterfulgt av en karriere som administrerende direktør i Blizzard. Han mener at Sonys beslutning i stedet er knyttet til det faktum at Valve snart vil bli en konsollprodusent med sine Steam Machines. I teorien kan dette være en konsoll med rimeligere spill, gratis flerspiller og et fullt utvalg av titler fra Microsoft, Sony og stort sett alle andre - der du også kan bruke hvilken kontroller du vil. Ybarra tror det er dette som bekymrer Sony:

"Det viktigste er at de ser på Valve som en ny, stor konkurrent. Valve vil gå inn i stue- og konsollmarkedet med Steam Machine og sannsynligvis tredjepartsvarianter av det hele som kjører på SteamOS. Valve gjør ikke mange feil, og Sony er smarte som innser det."

Hva synes du om dette? Er Sony bekymret for Valve og deres Steam Machines, eller er det en annen viktig faktor som har fått dem til å forlate sin multi-format-satsing?