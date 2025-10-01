Tidligste dato Jannik Sinner kan gjenerobre førsteplassen i verden etter Alcaraz' tilbaketrekning

HQ

Jannik Sinner og Carlos Alcaraz vant begge titler denne uken: italieneren i Kina og spanjolen i Japan. To 500 ATP-titler uten de store implikasjonene i kampen om å bli nummer 1 i verden i tennis, for den nåværende verdenseneren Alcaraz droppet og hentet umiddelbart inn de 500 poengene fra Kina i fjor, mens Sinner bare la til 170 poeng (han var finalist i Kina i fjor).

Carlos kunngjøring om at han ikke vil spille Shanghai Open på grunn av ankelskaden hans åpner imidlertid døren for at Sinner kan gjenvinne tittelen som verdens nummer 1 raskere enn noen forventet. Det vil imidlertid ikke skje under Shanghai Open (1.-12. oktober): Alcaraz vil slippe 200 poeng, og Sinner vil forsvare 1000 poeng fra seieren i fjor. I beste fall vil Sinner beholde de 1000 poengene (hvis han vinner Shanghai Masters igjen).

I øyeblikket har Alcaraz 11 540 poeng, og Sinner har 10 950 poeng. Etter 12. oktober vil Alcaraz falle til 11 340 poeng, og Sinner vil, hvis han vinner, forbli den samme: 390 poeng bak Alcaraz.

Deres første gjenforening vil skje i Six Kings Slam, en turnering i Riyadh der Alcaraz og Sinner deltar, men som ikke teller på ATP-rankingen (den byr imidlertid på vanvittig mye penger). Denne turneringen i Saudi-Arabia finner sted mellom 15. og 18. oktober.

ErreRoberto / Shutterstock

Wien, en uventet viktig dato for Sinner

Etter det er den første ATP-turneringen Vienna Open mellom 20. og 26. oktober. Ingen av dem deltok i den turneringen i 2024, noe som betyr at hvis Sinner (som vant i 2023) deltar i den og vinner den, og hvis Alcaraz ikke deltar i den, eller får en veldig tidlig exit, vil Sinner kunne ta kronen igjen med 110 poeng mer enn Alcaraz.

Det er ikke forventet at Alcaraz vil delta i den østerrikske turneringen, og dermed vil det store oppgjøret være Paris Masters, årets siste Masters 1000 (mellom 25. oktober og 2. november), der Alcaraz vil slippe 100 poeng og Sinner ingen.

Kort sagt har Alcaraz sikret seg verdensrankingen frem til 27. oktober. Sinner har muligheten til å ta kronen bare hvis han vinner i Shanghai og Wien, men hans beste sjanse ville være Paris. Etter det ser det mye mer komplisert ut for Sinner, ettersom han skal forsvare 1500 poeng i ATP Finals (9.-16. november), mens Alcaraz bare vil slippe 200 poeng. Selv om Sinner skulle vinne finalen igjen, vil Alcaraz helt sikkert prøve å gjøre det bedre enn i fjor (da han bare vant én kamp i gruppespillet), og han vil øke avstanden.

Men la oss ta det steg for steg, for Shanghai Open er i gang, og Sinner er ventet å debutere i andre runde på fredag. Djokovic kan vente ham i semifinalen.