Tidligste mulige dato Liverpool matematisk sett kan vinne Premier League

Det føles uunngåelig nå: Liverpool kommer til å vinne Premier League i år. I går slo Liverpool Newcastle med to mål, av Szoboszlai og Mac Allister, mens Arsenal fikk målløst uavgjort mot Nottingham Forest. Arne Slotts lag ligger nå 13 poeng foran Arsenal, og har spilt en kamp mer, så nå er det et spørsmål om når.

Liverpool er fortsatt ikke matematisk mester, men sjansen for at de skal gå glipp av det store forspranget, og at Arsenal aldri skal gå glipp av det igjen, er minimal. Ifølge BBC Sport kan Liverpool tidligst bli kåret til mester 5. april, men det er usannsynlig, og det krever at Arsenal taper alle kampene før det.

Det skal bemerkes at på grunn av Carabao Cup-finalen - som Liverpool spiller mot Newcastle - og landslagspausen, vil Liverpool kun spille én ligakamp i mars. Liverpool har 10 kamper igjen å spille, Arsenal har 11 kamper igjen.

Den mest sannsynlige datoen for at Liverpool blir mester er 26. april mot Tottenham. Uansett er det stor sjanse for at det skjer før kampen Liverpool-Arsenal 5. mai. Premier League-rekorden for å vinne tittelen tidligst holdes av Liverpool selv: syv kamper å gå i 2019-20, med 99 poeng.