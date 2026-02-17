Tidsplanen for Qatar Open på tirsdag: Hvilke tider spiller Alcaraz i dag?

HQ

Qatar Open fortsetter på tirsdag med 32-delsfinalene, hvor Carlos Alcaraz spiller sin første kamp siden han vant Australian Open forrige måned. Dagen før startet turneringen med seire til Daniil Medveded, Arthur Fils, Valentin Royer, Jakub Mensik og Alexei Popyrin.

Jannik Sinner, som også spilte sin første kamp etter Grand Slam-turneringen i Melbourne, slo Tomas Macha 6-1, 6-4, og møter Popyrin på onsdag. Dette var resultatene fra mandagens kamper i Qatar Open (32.-delsfinalene) :



Alexei Popyrin slo Mubarak Shannan Zayid (6-0, 6-2)



Valentin Royer slo Pierre-Hugues Herbert (6-0, 6-3)



Daniil Medvedev slo Juncheng Shang (6-4, 6-2)



Jakub Mensik slo Jan Choinski (6-7, 6-2, 6-4)



Arthur Fils slo Kamil Majchrzak (6-7, 6-3, 6-4)



Jannik Sinner slo Tomas Machac (6-1, 6-4)



Qatar Open-kamper på tirsdag

Og dette er kampene for i dag, tirsdag 17. februar, etter at Alexander Bublik og Jaume Munar trakk seg :



Mehdi Echargui mot Stefanos Tsitsipas (11:30 CET)



Márton Fucsovics mot Hady Habib (11:30 CET)



Pablo Carreño Busta mot Quentin Halys (11:30 CET)



Shintaro Mochizuki mot Karen Khachanov (12:40 CET)



Zhang Zhizhen mot Roberto Carballés Baena (12:40 CET)



Jiří Lehečka mot Jenson Brooksby (12:40 CET)



Ugo Humbert mot Fábián Marozsán (13:50 CET)



Zizou Bergs mot Geoffrey Mpetshi Perricard (13:50 CET)



Carlos Alcaraz mot Arthur Rinderknech (17:30 CET)



Jesper de Jong mot Andrey Rublev (18:40 CET)



Husk at med unntak av kampene kl. 11:30, kan de andre kampene starte senere, men ikke tidligere enn det angitte tidspunktet, inkludert Alcaraz' kamp, ikke før kl. 17:30 CET, 16:30 GMT.