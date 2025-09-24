Tidspunktene for Alcaraz' og Siners kamper i Japan og Kina er bekreftet, og det er gode nyheter

HQ

Tidspunktene for åttendedelsfinalene i China Open (herresingle) er offentliggjort. Turneringen starter ordentlig torsdag 25. september. I mellomtiden har 32-delsfinalene i Japan Open allerede startet i dag. Her skal Jannik Sinner og Carlos Alcaraz spille sine neste kamper, og til tross for de store tidsforskjellene mellom Europa og Asia, har de fått kveldstider der, noe som betyr at de vil bli spilt på mer fornuftige tidspunkter i Europa.

I Tokyo ble de første 32-delsfinalene spilt onsdag (Nuno Borges har allerede beseiret Yosuke Watanuki, Matteo Berrettini beseiret Jaume Munar, og Daniel Altmaier beseiret syvendeseedede Denis Shapovalov.

Resten av kampene i åttendedelsfinalene spilles tidlig på torsdag, med start kl. 04:00 CET, 03:00 BST. Kampen mellom Carlos Alcaraz og Sebastián Báez blir den siste som spilles, og starter tidligst 10:15 CET, 9:15 (den vil sannsynligvis starte senere avhengig av utfallet av resten av kampene) torsdag 25. september.

I Kina skjer et lignende tilfelle: Sinner mot kroatiske Marin Cilic er satt opp som den siste av torsdagens kamper, tidligst kl. 13:00 CET, 12:00 BST, også det torsdag 25. september.