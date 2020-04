Tiger King er blant de mest sette Netflix-seriene i USA

Netflix utga nylig dokumentarserien Tiger King, som gir et innblikk i USAs tigerindustri, hvor spesielt hovedpersonen Joe Exotic har fått mye oppmerksomhet på grunn av sin spesielle personlighet.

Nå viser tall fra Nielsen (via Variety) at Tiger King faktisk er en av de mest sette Netflix-serien i USA noensinne. På de første ti dagene ble serien sett av intet mindre enn 34.4 millioner amerikanere, hvilket blant annet overgår seertallet for sesong to av Netflix' suksessfulle Stranger Things-serie. Det sier litt om Tiger Kings popularitet.

Har du sett Tiger King enda?