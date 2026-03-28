Tiger Woods arrestert etter bilulykke i Florida, siktet for kjøring under påvirkning

HQ

Tiger Woods ble arrestert fredag, siktet for kjøring under påvirkning, da han krasjet sin krasj nær Florida. Han ble også siktet for skade på eiendom og for å nekte å underkaste seg en lovlig test, og ble satt i fengsel i åtte timer, minimumskravet i henhold til loven i Florida, før han ble løslatt mot kausjon.

Ifølge sheriffen kjørte Woods' Land Rover inn i en tømmerbil da han forsøkte å kjøre forbi den, noe som førte til en krasj. Ingen av sjåførene ble skadet i ulykken, men Woods krøp ut av passasjerdøren. Da politiet ankom, nektet Woods å avlegge en urinprøve. Han gikk med på en alkotest.

Den lokale sheriffen sa at de ikke mistenkte at han hadde drukket alkohol, men at de mistenkte at han var påvirket av andre stoffer, men nå vil de aldri få vite det. "Det er en lov som han vil bli siktet for å ha nektet å ta den testen, men vi vil aldri få endelige resultater om hva han var påvirket av på ulykkestidspunktet", sa sheriffen (via BBC).

Golflegenden Tiger Woods, tidligere nummer 1 i verden, gjorde sin første profesjonelle opptreden på over ett år denne uken, da han representerte Juptier Links Golf Club i TGL-finalen (The Golf League) forrige tirsdag (og tapte). Denne uken startet ryktene om at Woods kan komme tilbake til Masters i Augusta den 9. april.