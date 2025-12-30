Tiger Woods fyller 50 år i dag, borte fra golfbanene

HQ

Tiger Woods fyller 50 år i dag, 30. desember, og har tilbrakt hele 2025 utenfor den profesjonelle golfkretsen, etter å ha revet av akillessenen i mars og gjennomgått sin syvende ryggoperasjon i september. Hans siste offisielle opptreden i en turnering var i juli 2024, i British Open, selv om han ikke kom med i det endelige startfeltet i turneringen.

Han har imidlertid aldri sagt at han legger opp, og det forventes at han vil delta i PGA Tour Champions neste år, en turnering som er forbeholdt veterangolfere. Hans tilstedeværelse i golfverdenen har også gjort seg gjeldende utenfor golfbanene: Han ble utnevnt til formann for PGA Tourens Future Competition Committe, og har fått i oppgave å gjenoppfinne PGA for å tiltrekke seg interessen til fansen som har gått over til LIV Golf, den andre private golfkretsen som er finansiert av Saudi-Arabias offentlige investeringsfond.

I løpet av sin spektakulære karriere vant Woods 15 majormesterskap, Ryder Cup i 1999, 82 PGA-titler, 683 uker som nummer én i verden og en rekke på 142 turneringer der han klarte cutten, de fleste av dem mellom 1997 og 2008. Karrieren hans var imidlertid nær ved å snuble da han var involvert i en bilulykke i 2009, en hendelse som avslørte utroskap og førte til skilsmisse. Han vant bare én major etter det, Masters Tournament i 2019.