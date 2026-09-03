Tiger Woods mister førerkortet i fem år etter å ha erkjent uaktsom kjøring

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Golflegenden Tiger Woods har fått førerkortet inndratt i fem år og er ilagt en bot på 1 500 dollar, men slipper fengsel etter bilulykken han forårsaket 27. mars 2026, da han forsøkte å kjøre forbi en lastebil og endte opp med å krasje begge kjøretøyene, uten at noen av sjåførene ble skadet.

Lokale myndigheter opplyste at han viste «tegn på påvirket kjøring». Han besto alkoholtesten, men nektet å ta en urintest for narkotika. Politiet fant senere to tabletter med hydrokodon, et opioid som ofte forskrives for å behandle smerter.

Den 2. september, ved en domstol i Martin County i Florida, erkjente Woods seg ikke skyldig i anklagen om uaktsom kjøring etter at anklagen om kjøring i påvirket tilstand ble endret, noe som betyr at han ikke erkjente seg skyldig, men aksepterte straffen. Dersom han kjører bil igjen i løpet av de neste fem årene, vil han måtte sone fengselsstraff.

Etter hendelsen skrev Woods på sosiale medier at han ville søke hjelp. I 2017 ble Woods også arrestert for kjøring i påvirket tilstand. Han var involvert i en bilulykke i 2021, hvor han pådro seg flere skader i beina, og kjørte med dobbelt så høy hastighet som det som er tillatt på veien, selv om han ikke ble siktet.